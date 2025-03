Moeder (29) die verdacht werd van doden baby overleden in gevangenis

De 29-jarige vrouw uit Almere die verdacht werd van het doden van haar 1-jarige kind, is vorige week overleden in de gevangenis. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De oorzaak van haar overlijden is niet bekendgemaakt, maar volgens het OM is er geen sprake van een strafbaar feit.

Op 16 januari vorig jaar werden twee jonge kinderen gevonden in een woning aan de Bovenloop in Almere Haven. Het jongste kind overleed, ondanks reanimatiepogingen van agenten. Het andere kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De moeder werd ter plekke aangehouden op verdenking van moord en poging tot moord.

Strafzaak beëindigd

De vrouw zou in mei opnieuw voor de rechter verschijnen. Die zitting zal nog wel doorgaan, maar alleen om de zaak officieel te beëindigen. Volgens de wet kunnen overleden personen niet vervolgd worden.