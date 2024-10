OM: moeder Almere doodde 1-jarig dochtertje door smoren of wurgen

Het eenjarige meisje dat begin dit jaar door haar moeder zou zijn vermoord in Almere Haven, is omgekomen door wurgen of smoren. Eerder werd gedacht dat het kindje mogelijk een fatale dosis chloor of bleekmiddel binnen had gekregen.

Dat meldt Omroep Flevoland op basis van de voorbereidende zitting dinsdag. De officier van justitie denkt dat de 28-jarige moeder haar oudste dochter van twee jaar oud wel heeft proberen om te brengen met schoonmaakmiddelen. De vrouw belde in januari van dit jaar zelf de politie met de boodschap dat ze haar dochters had vergiftigd. Toen de agenten ter plaatse kwamen herhaalde ze die boodschap. "Allebei de kinderen moesten dood", zei ze destijds.

De verdachte was zelf niet aanwezig bij de zitting. Ze is voor psychologisch onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal in februari of maart beginnen.