Moeder van 8-jarig meisje overleden in Kollum blijft langer vastzitten

Vandaag, 17:51 - Update: 2 uur geleden
Het Friese dorp Kollum is afgelopen zaterdag 3 januari flink opgeschrikt door het tragische nieuws over het overlijden van een 8-jarig meisje. Haar moeder, een 35-jarige vrouw, werd opgepakt en is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Leeuwarden. Die besliste dat haar voorarrest met 14 dagen wordt verlengd. Zij wordt verdacht van moord dan wel doodslag op een 8-jarig meisje. De vrouw blijft voorlopig vastzitten.
Op zaterdag 3 januari kreeg de politie een melding van een medische noodsituatie aan de Gysbert Japicxstrjitte in Kollum. Eenmaal ter plaatse trof de politie het 8-jarige meisje overleden aan in de woning. De moeder van het meisje werd vervolgens aangehouden.
Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. De vrouw blijft voorlopig 14 dagen langer vastzitten.
