Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Moeder van 8-jarig meisje overleden in Kollum blijft langer vastzitten

Crime

Vandaag, 17:51 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Het Friese dorp Kollum is afgelopen zaterdag 3 januari flink opgeschrikt door het tragische nieuws over het overlijden van een 8-jarig meisje. Haar moeder, een 35-jarige vrouw, werd opgepakt en is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Leeuwarden. Die besliste dat haar voorarrest met 14 dagen wordt verlengd. Zij wordt verdacht van moord dan wel doodslag op een 8-jarig meisje. De vrouw blijft voorlopig vastzitten.

Op zaterdag 3 januari kreeg de politie een melding van een medische noodsituatie aan de Gysbert Japicxstrjitte in Kollum. Eenmaal ter plaatse trof de politie het 8-jarige meisje overleden aan in de woning. De moeder van het meisje werd vervolgens aangehouden.

Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. De vrouw blijft voorlopig 14 dagen langer vastzitten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Meisje overleden in woning Kollum, vrouw (35) aangehouden
Meisje overleden in woning Kollum, vrouw (35) aangehouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.