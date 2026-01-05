Meisje overleden in woning Kollum, vrouw (35) aangehouden

In een woning aan de Gysbert Japicxstrjitte in Kollum is zaterdag een meisje om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft een 35-jarige vrouw uit Kollum aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De hulpdiensten kregen rond 09.15 uur een melding van een medische noodsituatie. Ter plaatse bleek het kind al te zijn overleden. De politie doet sporenonderzoek en bekijkt alle mogelijke scenario’s.

De verdachte zit vast en wordt verhoord.