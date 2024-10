Buurt Elst geschokt na gewelddadige mishandeling buurman (75): 'Had voorkomen kunnen worden'

In Elst is een 75-jarige man vrijdagmiddag zwaar mishandeld door een buurtbewoner. Het slachtoffer, dat net uit het ziekenhuis kwam na een hartoperatie, raakte bewusteloos en liep ernstig hoofdletsel op. In de buurt is de mishandeling dit weekend nog steeds het gesprek van de dag. Buurtbewoners vragen zich vooral af: hoe heeft het zo ver kunnen komen?

De vermoedelijke dader, een 43-jarige man uit de buurt, werd kort na de gewelddadige mishandeling gearresteerd. Hij had volgens getuigen nog met bebloede handen toen de politie hem in de boeien sloeg. Voordat de politie ter plaatse kwam, hadden omstanders al ingegrepen om erger te voorkomen.

De mishandeling gebeurde vrijdagmiddag rond 12.45 uur in de Schravenweijde, waar de verdachte al langer voor overlast zou zorgen. De burgemeester van Overbetuwe, Patricia Hoytink-Roubos, reageerde geschokt en betuigde haar medeleven aan het slachtoffer en zijn familie. "Wat er gebeurd is, is heel heftig en verdrietig," zei ze in een brief aan de bewoners van de straat. Ook liet ze weten graag in contact te komen met de partner van het slachtoffer.

'Dit had voorkomen kunnen worden'

Buurtbewoners vertellen zaterdag aan Hart van Nederland dat het incident erg hard heeft ingehakt. "Kennelijk is die man he-le-maal door het lint gegaan," laat een buurtbewoner weten. "Ik heb gehoord dat hij onder andere een kliko door het raam heeft gegooid." Volgens de buurman stond de verdachte in de buurt al bekend als 'lastig'. Er kwamen meerdere meldingen van geluidsoverlast binnen over de man. "Het stomme is, ik denk dat dit allemaal voorkomen had kunnen worden als er op tijd was ingegrepen."

De verdachte had al langer last van psychische problemen en woonde begeleid in de woning aan de Schravenweijde. "Ik denk niet dat hij terugkomt in de buurt," zegt een buurtbewoonster. "Kennelijk werd hij niet goed genoeg begeleid, anders krijg je niet dit soort uitbarstingen."

Ziekenhuis

Over de huidige toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Hij werd na het incident naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht voor behandeling van zijn zware verwondingen. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.