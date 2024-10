Man (75) mishandeld in Elst, verdachte 'met bebloede handen' opgepakt

Een 75-jarige man is vrijdagmiddag mishandeld in het Gelderse Elst. De politie vroeg via Burgernet om uit te kijken naar een verdachte met bebloede handen.

Rond 12.45 uur ontving de politie een melding over de mishandeling aan de Schravenweijde. Ter plaatse troffen ze de 75-jarige man aan.

Kort daarna verspreidde de politie een oproep via Burgernet, waarin ze vroegen uit te kijken naar een 43-jarige man met bebloede handen. Later op de dag werd iemand aangehouden, een 43-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de mishandeling.

De politie heeft nog niet bevestigd of de verdachte daadwerkelijk bebloede handen had. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang.