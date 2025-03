Twee minderjarigen opgepakt voor vernielingen op Haagse begraafplaats

Twee minderjarige jongens zijn maandagavond opgepakt omdat ze vernielingen zouden hebben aangericht op begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Een passant zag de tieners bezig en waarschuwde de politie. De jongens zitten vast en worden in de loop van dinsdag verhoord.

De politie bevestigt de arrestatie na berichtgeving van Omroep West. In de afgelopen weken zijn ook meerdere keren vernielingen aangericht op een andere begraafplaats in Den Haag, Westduin (zie bovenstaande video). Die ligt hemelsbreed enkele kilometers van Nieuw Eykenduynen. De politie zegt voorafgaand aan het verhoor nog niet of de jongens ook van die grafschennis worden verdacht.

ANP