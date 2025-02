Minderjarige tieners steeds vaker vuurwapen op zak

Minderjarige tieners dragen steeds vaker een vuurwapen. Het aantal inbeslagnames van vuurwapens steeg in vier jaar tijd met maar liefst veertig procent. Ook het bezit van zwaar vuurwerk, dat ook voor aanslagen wordt gebruikt, is enorm gestegen. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij de Nationale Politie.

In bovenstaande video zie je dat er ook wordt gewerkt aan een verbod op 3D geprinte vuurwapens.

In 2024 pakte de politie 358 keer een minderjarige met een vuurwapen op, bijna elke dag een. Tolga Koklu, hoofd Operatiën en plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Rotterdam, maakt zich 'ontzettend veel zorgen' over de toenemende bewapening van tieners. "We hebben binnen onze eenheid gigantisch veel vuurwapengeweld."