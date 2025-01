ME ontruimt kraakpand: student Paul kan eindelijk weer thuis slapen

Goed nieuws voor Paul Berden, de koortsdroom waar de student sinds vorige week in terecht was gekomen lijkt voorbij. De Mobiele Eenheid heeft woensdagavond namelijk het kraakpand aan de Rozengracht, waar Paul sinds kort woonde, ontruimd. Er is niemand aangehouden tijdens de ontruiming.

Eerder deze week liet Paul aan Hart van Nederland weten verbaasd te zijn over de actie van de krakers. In de bovenstaande video laat hij zien dat zijn eigen sleutel niet meer werkt, omdat de krakers de sloten hebben vervangen.

Afgelopen zaterdag claimde een groep krakers dat ze het leegstaande pand in het centrum hadden gekraakt. Later bleek echter dat student Paul daar anti-kraak woonde. De 22-jarige student was dat weekend bij zijn ouders in Limburg en kreeg op zijn werk een schokkend telefoontje van de politie. Hart van Nederland sprak hem eerder deze week: "Het is als je het mij vraagt gewoon inbraak." Paul vreest voor al zijn spullen die nog in het pand aan de Rozengracht staan: "Het is echt erg. En ik ben er bijna iedere dag, hooguit een weekend weg naar mijn ouders. Dat moet toch gewoon kunnen?"

'Schade lijkt mee te vallen'

Tegen AT5 vertelt de eigenaar van het pand dat de schade aan het pand meevalt. "Ze hebben de drank van Paul opgedronken en zijn wc-rollen opgebruikt. Verder staat er op de deur 'kraken gaat door', maar verder is er weinig vernield", zegt hij tegen de stadszender.

Ook Paul heeft gereageerd op de ontruiming. "Ik ben blij dat ik gewoon weer mijn huis in kan en dat ik thuis kan slapen", laat hij weten aan Hart van Nederland weten. "Morgen wel gelijk even drank en toiletpapier kopen."

Maar ze hebben niet alleen spullen opgemaakt, "ik heb ook het gevoel dat zij dingen hebben laten liggen", zegt Paul. "Zo ligt er nog allemaal gereedschap zoals een schroevendraaier op tafel. In de gang staat nog een kratje vol met fruit. Het blijft een vreemde actie."