McDonalds in Assen ontruimd: man staat op dak, DSI-team ingezet

De McDonalds in Assen is woensdagavond ontruimd. Er stond volgens een politiewoordvoerder een man op het dak van het gebouw aan de Hof van Parijs.

De man is inmiddels aangehouden. In welke toestand de man op het dak stond en wat er precies aan de hand was, is nog niet bekend. Hij had in ieder geval geen wapen bij zich. De man is naar het cellencomplex vervoerd.

Kogelwerende vesten

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie. "Vanwege de hoogte van het gebouw was een speciaal team ingezet", aldus de woordvoerder tegen Hart van Nederland. Agenten droegen kogelwerende vesten. De omgeving was ruim afgezet en agenten hielden omstanders op afstand.

De afgelopen dagen is veel te doen over de grote kunstroof uit het Drents Museum in Assen. De woordvoerder van de politie laat weten dat dit incident los staan van de kunstroof.