Man zwaargewond na steekincident in Vlaardingen, twee mannen aangehouden

Een man is zaterdag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een steekincident in een woning aan de Claudius Civilislaan in Vlaardingen. Dat maakte de politie op X bekend.

De politie hield twee mannen aan. De ene is verdachte en van de andere wordt de betrokkenheid bij het incident nog onderzocht. Op videobeelden is te zien dat een van de verdachten ook moet blazen. Of er ook daadwerkelijk alcohol in het spel was, is niet bekend.