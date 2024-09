Man zet jongetje van 10 in voor winkeldiefstal: 'Vorm van mensenhandel'

De politie is op zoek naar een man die meerdere keren een jongetje heeft ingezet voor winkeldiefstal. De man gaf aanwijzingen en de jongen, die volgens de politie hooguit 10 jaar oud is, volgde die op. "Dit is een vorm van mensenhandel en daarom zijn we dringend op zoek naar de verblijfplaats van de man", aldus de politie.

Op 14 augustus waren de twee in een drogist aan de Hoofdstraat in Gorssel (Gelderland). Ze deden allebei spullen in een grote tas. "Het jongetje rende op een gegeven moment met de gevulde tas de winkel uit, even later gevolgd door de man. In de tas zat voor ruim 650 euro aan artikelen, voornamelijk Nicorette-producten", meldt de politie dinsdag.

Ierse bende

De man en de jongen zijn ook samen gezien bij een winkeldiefstal in Apeldoorn. Afgelopen maandag zou hij met een ander kind een winkeldiefstal hebben gepleegd in Zeeland. Ook wordt de man verdacht van diefstallen in Doetinchem, Dieren, Putten en Ede. "De man hoort vermoedelijk bij een Ierse bende en spreekt waarschijnlijk Engels, mogelijk met een Iers accent", zegt de politie verder.

De politie vraagt mensen die meer informatie over de man hebben contact op te nemen.

