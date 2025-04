Lekprikken van tientallen auto's in Rotterdam vastgelegd door deurbelcamera

Een vroege ochtend in Rotterdam begon maandag met grote frustratie voor tientallen autobezitters in de wijk rond de Insulindestraat. Daar werd een man op heterdaad betrapt terwijl hij banden van auto's aan het lek steken was. De politie hield de 35-jarige verdachte rond 06.00 uur aan. Een deel van de vernielingen is vastgelegd door een deurbelcamera.

De schade is fors: naar schatting zijn zeker zestig voertuigen getroffen. Op beelden is te zien dat hele straten volstaan met auto's op platte banden. De politie onderzoekt nog wat het motief van de man is geweest.

Veel schade in de straat

Veel bewoners stonden dinsdagochtend voor een onaangename verrassing. Sommigen ontdekten pas bij vertrek naar werk dat hun auto onbruikbaar was. Door de massale schade zijn verschillende bergingsbedrijven opgeroepen om de voertuigen weg te slepen.

Een monteur ter plaatse vertelt tegen een correspondent dat garages in de omgeving het druk krijgen met het vervangen van de banden. "Dit zorgt voor flinke vertraging, mensen moeten rekening houden met dagen vertraging bij reparatie", zegt hij.

De wijkbewoners reageren geschokt op het incident. Op sociale media wordt gesproken van "onbegrijpelijk vandalisme". De politie roept slachtoffers op om aangifte te doen zodat de schade volledig in kaart gebracht kan worden.