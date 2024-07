Man met kruisboogpijlen aangehouden in Amersfoorts bos

De politie in Amersfoort heeft in de nacht van zondag op maandag een man aangehouden. De man had een mes en kruisboogpijlen bij zich en verschanste zich in een natuurgebied net buiten Amersfoort, meldde RTV Utrecht.

De man reed zondagavond in een rode auto, maar vertoonde daarbij verward gedrag, aldus de omroep. Toen hij werd opgemerkt door de politie, sloeg hij op de vlucht.

De agenten zetten de achtervolging in en slaagden erin de auto klem te rijden op de Zandlaan. De verdachte wist daarna alsnog te vluchten, en rende het naastgelegen bos in. De politie zocht onder andere met speurhonden naar de man. Tijdens de vlucht heeft de politie ook waarschuwingsschoten gelost.

Rond 02.00 uur meldde de politie op X dat de man was aangehouden. Hij wordt 'overgedragen aan het zorgkader'.