Klopjacht op man met mes en kruisboogpijlen in Amersfoort

De politie in Amersfoort is met man en macht uitgerukt vanwege een verdachte man met een mes en kruisboogpijlen. De voortvluchtige man zou zich verschansen in het park De Bokkeduinen of het bos Birkhoven net buiten Amersfoort, meldt RTV Utrecht.

De man reed zondagavond in een rode auto, maar vertoonde daarbij verward gedrag, aldus de omroep. Toen hij werd opgemerkt door de politie, sloeg hij op de vlucht. De agenten zetten de achtervolging in en slaagden erin de auto klem te rijden op de Zandlaan. Tijdens de vlucht heeft de politie waarschuwingsschoten gelost.

Signalement

Het signalement spreekt van een man met een lichte huidskleur, een smal gezicht en piekerig haar. Hij draagt een grijze geruite blouse en een joggingbroek. De politie waarschuwt: "Zie je hem, spreek hem niet zelf aan maar bel direct 112!"