Man geeft andere passagier vuistslag op hectische vlucht naar Curaçao

Een man in het vliegtuig van Amsterdam naar Curaçao heeft een andere passagier een vuistslag gegeven. Hij is aangehouden bij aankomst in Willemstad. Het was niet het enige incident op een hectische Corendon-vlucht van afgelopen vrijdag.

De ruzie ontstond toen een Curaçaose man naar het toilet wilde gaan, bevestigt een woordvoerder van Corendon na berichtgeving van Curaçao.nu. Hij moest daarvoor langs een andere passagier lopen, maar die hield expres zijn benen omhoog om te voorkomen dat de man het gangpad op kon komen. Bij de confrontatie die volgde deelde de Curaçaose man een vuistslag uit.

Het cabinepersoneel heeft de man met enige dwang tot bedaren kunnen brengen, en ervoor gezorgd dat hij andere passagiers niet meer tot last zou zijn. Bij de landing op Curaçao stonden politie en marechaussee de herrieschopper op te wachten.

Corendon heeft aangifte gedaan tegen de man die een vuistslag heeft uitgedeeld. Hij heeft van de luchtvaartmaatschappij een vliegverbod van vijf jaar gekregen, laat de woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Alcohol

Een andere passagier kreeg op dezelfde vlucht ruzie met zijn buurvrouw, die hij betichtte van het stelen van zijn telefoon. De man was zichtbaar onder invloed van alcohol. Na een paar harde woorden over en weer bleek de telefoon tussen de stoelen vast te zitten.

Een andere beschonken reiziger kwam in de problemen toen hij niet kon betalen voor de drankjes die hij had besteld. Na een hevige discussie met het cabinepersoneel lukte het de man uiteindelijk om te betalen via een app op zijn telefoon.