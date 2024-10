Man die Tim Hofman wilde doden krijgt vijf jaar cel en tbs

De rechtbank in Lelystad heeft woensdag de 42-jarige Chris T. uit Breda, die vorig jaar september presentator Tim Hofman wilde doden, vijf jaar celstraf en tbs met voorwaarden opgelegd. Dat is fors lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die had vorige maand twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

T. liep op 6 september 2023 het pand van BNNVARA in Hilversum binnen met een omgebouwd gaspistool en zei dat hij Hofman wilde doodschieten. De man stond ook terecht voor het voorbereiden van een moord op een hulpverlener uit Oss in augustus vorig jaar.

Terroristisch oogmerk

De rechtbank achtte bewezen dat T. de moord op Hofman met een terroristisch oogmerk had voorbereid en wilde uitvoeren, net als die op de hulpverlener. In het oordeel werd wel meegenomen dat T. verminderd toerekeningsvatbaar was, dat hij voortijdig afzag van zijn voorgenomen misdrijven en zichzelf aangaf. Daarom achtte de rechtbank vijf jaar cel, met aftrek van het voorarrest, in combinatie met tbs met voorwaarden passend. Dit is de maximale celstraf die een rechter kan opleggen als er voorwaarden aan de tbs worden gesteld.

Het OM had T. vijf strafbare feiten voorgelegd, waaronder bedreiging en verboden vuurwapenbezit. De rechtbank achtte verder bewezen dat T. de moord op Hofman met een terroristisch oogmerk had beraamd. Op de dag van de poging tot moord op Hofman verzond T. via Telegram een manifest waarin hij zich tegen gedachtegoed als "links, extreemlinks, feministisch of woke" keerde. Bovendien had de man tijdens politieverhoren "zelf de definitie van terroristisch oogmerk" ingevuld bij de uitleg waarom hij de BNNVARA-presentator wilde vermoorden.

ANP