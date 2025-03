Man die gearresteerd werd na dood vrouw Arnhem speelde 'geen rol bij overlijden'

De vrouw die op 1 februari dood werd gevonden in Arnhem, blijkt niet te zijn omgekomen door een misdrijf. Na de vondst van de vrouw in een huis aan de Klarendalseweg werd de bewoner van het huis aangehouden. Maar hij is onterecht als verdachte aangemerkt, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De man werd drie dagen na zijn aanhouding weer vrijgelaten. "Uit niets blijkt dat hij een rol heeft gespeeld bij het overlijden", aldus het OM. De zaak tegen hem is geseponeerd.

Politie en OM willen verder niets zeggen over de doodsoorzaak van de vrouw.

ANP