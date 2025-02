Lichaam van vrouw gevonden in Arnhem, man aangehouden

In een woning aan de Klarendalseweg in Arnhem is zaterdag het lichaam van een vrouw aangetroffen. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf en heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij haar dood.

De identiteit van de vrouw en of zij in de woning verbleef, is nog niet bekend. Ook de omstandigheden rond haar overlijden worden onderzocht. Het is onduidelijk of de man en de vrouw elkaar kenden.

