Man aangehouden voor zedenzaak Gelderse zorginstelling

De politie heeft een verdachte aangehouden in de zedenzaak rond een zorginstelling in Loenen. Eerder was er al een medewerker op non-actief gesteld en lagen er meerdere aangiftes bij de politie tegen die persoon. De verdachte zou zich seksueel grensoverschrijdend hebben gedragen tegenover een cliënt.

In de zorginstelling zitten mensen met een verstandelijke beperking. De man is volgens Omroep Gelderland al gehoord en vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Het Openbaar Ministerie is nog bezig met het onderzoek.

De instelling laat aan de omroep weten dat er vóór het incident geen signalen waren van grensoverschrijdend gedrag.