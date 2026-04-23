Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man aangehouden voor zedenzaak Gelderse zorginstelling

Crime

Vandaag, 08:51 - Update: 14 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie heeft een verdachte aangehouden in de zedenzaak rond een zorginstelling in Loenen. Eerder was er al een medewerker op non-actief gesteld en lagen er meerdere aangiftes bij de politie tegen die persoon. De verdachte zou zich seksueel grensoverschrijdend hebben gedragen tegenover een cliënt.

In de zorginstelling zitten mensen met een verstandelijke beperking. De man is volgens Omroep Gelderland al gehoord en vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Het Openbaar Ministerie is nog bezig met het onderzoek.

De instelling laat aan de omroep weten dat er vóór het incident geen signalen waren van grensoverschrijdend gedrag.

'Medewerker zorginstelling verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.