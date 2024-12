Man aangehouden na ernstige mishandeling 2-jarige peuter

Begin vorige week werd een 56-jarige man uit Winschoten aangehouden door de politie op verdenking van zware mishandeling van een tweejarig jongetje. De politie bevestigt dit aan RTV Noord.

De mishandeling van de peuter vond afgelopen voorjaar plaats. Het jongetje heeft bij hierbij onder meer zware brandwonden opgelopen, melden meerdere bronnen. De verdachte zou de ex-partner van de moeder zijn.

De Winschoter heeft na de aanhouding twee dagen vastgezeten. Hij blijft de enige verdachte in de zaak. De politie is ondertussen in afwachting van het verdere onderzoek en doet in de tussentijd geen uitspraken meer over deze zaak.