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Man (21) opgepakt na dood 19-jarige in zwembad Volendam

Man (21) opgepakt na dood 19-jarige in zwembad Volendam

Crime

Vandaag, 17:22

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Een 21-jarige man uit Amsterdam is gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 19-jarige Amsterdammer in een zwembad aan de Harlingenlaan in Volendam. Het lichaam van het slachtoffer werd vrijdagavond 26 juni rond 20.30 uur gevonden.

Eerder deed de politie een getuigenoproep, onder meer gericht aan mensen die rond de sluiting van het vrij zwemmen om 17.30 uur nog in het water waren geweest.

De politie probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog.

Door ANP

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