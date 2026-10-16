Man aangehouden bij AZ-wedstrijd tegen Hapoel Beër Sjeva

Bij de wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beër Sjeva is donderdag in Alkmaar één persoon aangehouden. Het gaat om een voetbalsupporter die voorafgaand aan het duel een agent zou hebben beledigd. Na onderzoek is de man weer vrijgelaten, meldt de politie vrijdag.

Volgens de gemeente Alkmaar is de wedstrijddag zonder grote incidenten verlopen. Burgemeester Anja Schouten had besloten geen Israëlische fans toe te laten bij de wedstrijd. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken had aangedrongen op het terugdraaien van dat besluit, dat werd genomen gezien de onlusten rond Ajax - Maccabi Tel Aviv in november 2024. Volgens Schouten waren er zorgen over de veiligheid van de uitsupporters.

Een verslaggever van Hart van Nederland deed verslag van de demonstratie in Alkmaar donderdagavond. Bekijk de video hierboven.

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Aangewezen demonstratieplek

Buiten het stadion waren ongeveer dertig tot veertig pro-Palestijnse demonstranten die "onder stevige begeleiding" van de politie op een aangewezen demonstratieplek stonden. Daar werd een spandoek gezien met een Hebreeuwse tekst, die volgens de gemeente "Hup Hamas" betekende. Dat was volgens de officier van justitie niet strafbaar. Ook hadden een aantal demonstranten gezichtsbedekkende kleding, maar omdat er geen sprake was van orde verstorend gedrag werd hier niet tegen opgetreden.

Meerdere personen werden tijdens de wedstrijd uit het stadion verwijderd nadat zij een Palestijnse vlag hadden getoond. AZ won het duel met 2-1.