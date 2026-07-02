Man (56) overleden na steekpartij Venlo, vrouw van 55 verdachte

Het slachtoffer van een steekpartij in Venlo is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Het gaat om een 56-jarige man uit Venlo. De politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak: een 55-jarige vrouw uit Venlo, die momenteel vastzit voor verhoor.

De politie kreeg rond 01.45 uur in de nacht van woensdag op donderdag een melding binnen over het incident in een woning aan de Kaldenkerkerweg. Na het steekincident werd de gewonde man aangetroffen in het huis. Er werd een traumahelikopter ingezet om de man medische zorg te geven. Later overleed hij aan zijn verwondingen, meldt de politie.

De politie onderzoekt het incident en gaat ervan uit dat de aanleiding voor de steekpartij ligt "in de relationele sfeer".