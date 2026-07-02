Gewonde bij steekincident in Venlo, slachtoffer gevonden in woning

Bij een steekincident in Venlo is in de nacht van woensdag op donderdag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning aan de Kaldenkerkerweg. Ook is een verdachte aangehouden, meldt de politie.

De politie kreeg rond 01.45 uur een melding van het incident. Hulpdiensten gingen direct naar de woning en schakelden ook een traumahelikopter in. Het slachtoffer is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de woning en een deel van de omgeving afgezet. Daar wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.