Man (35) die kinderen inzette voor winkeldiefstal aangehouden in Hoek

De man van wie de politie dinsdagavond beelden liet zien omdat hij wordt verdacht van het uitbuiten van kinderen, is nog diezelfde avond aangehouden in het Zeeuwse Hoek. Dat meldt de politie woensdag. De 35-jarige man zou meerdere keren kinderen hebben ingezet voor winkeldiefstal.

Volgens de politie kwamen direct na het vertonen van de beelden in Opsporing Verzocht "meerdere tips" binnen die leidden tot de verblijfplaats van de verdachte. "Het onderzoeksteam wil alle kijkers die hebben meegedacht, informatie hebben doorgegeven en zelfs zijn vermoedelijke verblijfplaats konden benoemen, heel hartelijk bedanken", aldus de politie. "Uw informatie heeft ervoor gezorgd dat er zicht op de verdachte én de kinderen kwam en met zijn aanhouding kunnen we de kinderen uit deze situatie halen."

De verdachte, die vermoedelijk bij een Ierse bende hoort, was in onder meer de Gelderse plaatsen Gorssel en Apeldoorn en in Zeeland betrokken bij winkeldiefstallen. Volgens de politie instrueerde hij kinderen om daarbij te helpen. Zo gaf hij in een drogisterij in Gorssel aanwijzingen aan een jongen van hooguit 10 jaar oud, die uiteindelijk met een gevulde tas gestolen spullen de winkel uit rende. Volgens de politie is het op deze manier crimineel uitbuiten van kinderen een vorm van mensenhandel.

ANP