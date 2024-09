Man (33) uit Almere laat zichzelf in kartonnen doos bezorgen bij ex

Een 33-jarige man uit Almere heeft zichzelf in een kartonnen doos laten bezorgen bij zijn ex-partner in Heerenveen. "Ontzettend beangstigend", beschrijft politierechter Marlies Spooren het donderdag bij de rechtszaak. Dat staat te lezen in de Leeuwarder Courant.

De verdachte verklaarde dat hij geen andere manier zag om zijn spullen afgelopen 18 mei op te halen bij zijn ex-partner. "Achteraf gezien was het een domme actie," gaf hij toe. Het stel had een jaar eerder hun relatie beëindigd.

Volgens het slachtoffer zou de verdachte haar na het openen van de doos hebben bedreigd met een vuurwapen. De man zou vervolgens met haar huissleutels zijn gevlucht, die volgens de vrouw gestolen waren. De verdachte beweerde echter dat hij die al had.

In een eerder incident op 8 mei zou de verdachte, volgens zijn ex, een maaltijdbezorger naar haar huis hebben gestuurd en vanachter de bezorger tevoorschijn zijn gesprongen toen ze de deur opendeed. De man ontkende dit, maar gaf toe dat hij op 15 mei een zak chips had laten bezorgen.

Gevangenisstraf

Officier van justitie Marco van den Broek concludeerde dat stalking, huisvredebreuk, diefstal van de huissleutels en het plaatsen van de tracker achter het fornuis bewezen konden worden. De officier eiste een gevangenisstraf van vier maanden en een contactverbod van drie jaar.

Rechter Spooren zei zich goed te kunnen vinden in de redenering van de officier van justitie en daarom volgde ze hem in de eis. "Misschien is wel het ergste feit dat u zichzelf hebt laten bezorgen. Dat moet ontzettend beangstigend geweest zijn.’’