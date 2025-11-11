Man (18) aangehouden voor serie belagingen vrouwen IJsselmonde

Een 18-jarige man uit Ridderkerk is aangehouden voor het belagen van vrouwen in IJsselmonde, in Ridderkerk en Rotterdam. De afgelopen weken gebeurde dat meermaals en ook deze zomer werden vrouwen slachtoffer van een man op een scooter die hen aanviel. De politie houdt er rekening mee dat het om één en dezelfde verdachte gaat.

In augustus werd een 19-jarige vrouw op het Zevenbergsedijkje in het stadsdeel Rotterdam IJsselmonde achtervolgd door een man op een scooter. Hij pakte haar vast, duwde haar van haar fiets en probeerde haar broek open te maken. Hart van Nederland sprak met het gezin dat de vrouw hielp na het incident:

0:57 Rotterdams gezin hielp meisje (19) dat werd aangerand

'Sinds begin juli tot begin september 2025 kreeg de politie meerdere meldingen van vrouwen die aangaven zonder enige aanleiding te zijn lastiggevallen of mishandeld door een man op een scooter. Dit gebeurde op fietspaden in de buurt van het Zevenbergsedijkje en de Cornelis van Beverenbrug', schrijft de politie. 'In totaal meldden tien vrouwen zich, in de leeftijd van 11 tot 24 jaar. Vijf van hen deden aangifte van mishandeling.'

Getuige

Enkele maanden bleef het stil, volgens de politie: 'Maar op 27 oktober kreeg de politie opnieuw meldingen van vrouwen die aangaven belaagd te zijn door een man op een scooter, dit keer in de omgeving van het Westpad en de Verbindingsweg in Ridderkerk. In totaal zijn er sinds 27 oktober vijf nieuwe meldingen geweest.'

Dankzij een getuige die de dader goed kon omschrijven, is de 18-jarige man uit Ridderkerk aangehouden.

Wel zal volgens de politie nog moeten blijken of het daadwerkelijk om de dader gaat. 'Het kan zijn dat meer vrouwen iets dergelijks hebben meegemaakt, maar dat nog niet bij de politie hebben gemeld. Is dit u overkomen en heeft u dit nog niet bij de politie gemeld? Doe dit dan alsnog.'