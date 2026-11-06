Vier mannen opgepakt voor stroperij met honden

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier mannen aangehouden bij het Brabantse Made. Ze worden verdacht van 'stroperij met lange honden'. De politie had de groep al enkele maanden in beeld.

Rond middernacht zagen handhavers de mannen met voertuigen op een veld. Om een beter beeld te krijgen riepen ze de hulp van een politiehelikopter in. Volgens de politie lieten de mannen honden los die achter wild aanrenden. Ook werd gezien dat een dode haas werd weggegooid.

V aak gedood en achtergelaten

Toen de politie in actie kwam, sloegen de mannen op de vlucht, maar ze werden uiteindelijk iets voor 2.00 uur 's nachts aangehouden. Het gaat om twee mannen van 55 en 31 jaar uit Dordrecht en twee mannen van 68 en 29 jaar uit Made.

Bij deze vorm van illegale jacht laten stropers honden los in een weiland om wild, zoals hazen, op te jagen en te vangen. Volgens de politie worden de gevangen dieren vaak gedood en achtergelaten. Boeren melden soms dat ze dode dieren in hun weiland vinden. De politie vermoedt dat sommige groepen het vangen van een haas als een wedstrijd zien.