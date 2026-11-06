OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vier mannen opgepakt voor stroperij met honden

Vier mannen opgepakt voor stroperij met honden

Crime

Vandaag, 20:10

Link gekopieerd

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier mannen aangehouden bij het Brabantse Made. Ze worden verdacht van 'stroperij met lange honden'. De politie had de groep al enkele maanden in beeld.

Rond middernacht zagen handhavers de mannen met voertuigen op een veld. Om een beter beeld te krijgen riepen ze de hulp van een politiehelikopter in. Volgens de politie lieten de mannen honden los die achter wild aanrenden. Ook werd gezien dat een dode haas werd weggegooid.

Vaak gedood en achtergelaten

Toen de politie in actie kwam, sloegen de mannen op de vlucht, maar ze werden uiteindelijk iets voor 2.00 uur 's nachts aangehouden. Het gaat om twee mannen van 55 en 31 jaar uit Dordrecht en twee mannen van 68 en 29 jaar uit Made.

Bij deze vorm van illegale jacht laten stropers honden los in een weiland om wild, zoals hazen, op te jagen en te vangen. Volgens de politie worden de gevangen dieren vaak gedood en achtergelaten. Boeren melden soms dat ze dode dieren in hun weiland vinden. De politie vermoedt dat sommige groepen het vangen van een haas als een wedstrijd zien.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Politie betrapt stropers in het Brabantse Nuenen, jaagden met honden
Crime
Politie betrapt stropers in het Brabantse Nuenen, jaagden met honden
Stropers in Brabantse Mill aangehouden met vijftien dode hazen op achterbank
Dieren
Stropers in Brabantse Mill aangehouden met vijftien dode hazen op achterbank
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.