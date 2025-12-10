Volg Hart van Nederland
Docent vrijeschool Maastricht per direct weggestuurd na seksueel getint filmpje

Crime

Vandaag, 11:18

Een docent aan de vrijeschool in Maastricht is door het bestuur per direct weggestuurd van zijn middelbare school. Er gaat een filmpje rond, waarin een seksuele handeling te zien is en een seksueel chatgesprek met een jongetje van 17 jaar oud wordt getoond. De onderwijskoepel bevestigt de echtheid van het filmpje tegenover De Limburger.

De economie- en wiskundeleraar is in het filmpje eerst te zien als prins carnaval. Daarna volgt een seksueel getint chatgesprek tussen de docent en een jongen, die later aangeeft 17 jaar oud te zijn. Het filmpje eindigt met een masturberende man. Het gezicht van de man is niet te zien, maar hij draagt dezelfde armband die de docent draagt aldus de Limburgse krant.

Afstand nemen

De ouders van de school zijn geïnformeerd via een brief. De school neemt afstand van de inhoud het filmpje, dat volgens hen in zijn privétijd is gemaakt en waar geen leerlingen van de school bij zijn betrokken. Of de docent geschorst of ontslagen gaat worden en niet meer terugkeert, is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor een bekentenis van de leraar in kwestie.

De school heeft aan de leerlingen gevraagd het filmpje te verwijderen en niet nog verder te verspreiden.

Door Redactie Hart van Nederland

