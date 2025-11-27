Verdachte (18) opgepakt voor gewelddadige dood 47-jarige man Venlo

Een 18-jarige man is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man in Venlo. De politie kwam de verdachte op het spoor doordat zijn naam is genoemd bij de tips die binnenkwamen na een uitzending eerder deze week van Opsporing Verzocht.

Het lichaam van de 47-jarige man werd op woensdag 3 september gevonden langs de Groeneweg aan de oever van de Maas. De man, die van Duitse komaf was en geen vaste woon- of verblijfplaats had, sliep daar regelmatig. Hij is volgens de politie met veel geweld om het leven gebracht. Na de uitzending van Opsporing Verzocht op NPO2 kwamen twaalf tips binnen over de zaak.

Bewakingsbeelden

Dinsdagavond toonde de politie onder meer bewakingsbeelden van een onbekende man die mogelijk "heel belangrijk" is voor het onderzoek. De man is in de nacht van 2 op 3 september meerdere keren gefilmd toen hij in de omgeving was van de plek waar het lichaam van de Duitser later werd gevonden.