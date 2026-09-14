Dode vrouw (40) langs Maas in Venlo blijkt ook verkracht

De 22-jarige man die vastzit voor de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo wordt ook verdacht van verkrachting. Dat schrijft het AD. De vrouw werd vorige maand dood gevonden langs de Maas in Venlo.

In de bovenstaande video zie je de plek in Venlo waar het lichaam van de 40-jarige vrouw eind augustus werd gevonden.

De verdachte uit Tegelen wordt inmiddels verdacht van gekwalificeerde doodslag. Justitie verdenkt hem daarnaast van een zedendelict tegen het slachtoffer. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.

Al snel sprake van mogelijk misdrijf

Na de vondst van de vrouw startte de politie direct een groot onderzoek en ging al snel uit van een misdrijf. Het slachtoffer bleek een 40-jarige vrouw uit Venlo te zijn. De rechtbank besloot afgelopen donderdag dat de verdachte nog negentig dagen blijft vastzitten.