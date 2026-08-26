Verdachte in zaak dode vrouw (40) bij Maas is man (22) uit Tegelen

De man die dinsdag is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo, is een 22-jarige man uit Tegelen. Dat meldt de politie woensdag. Hij wordt verdacht van doodslag of moord.

Het lichaam van de vrouw werd zaterdag rond 15.15 uur onder verdachte omstandigheden gevonden in een bosschage langs de Maas aan de Professor Gelissensingel in Venlo. De politie gaat ervan uit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Na de aanhouding heeft de politie een woning aan de Sporenkampweg in Tegelen doorzocht. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. De politie heeft niet bekendgemaakt wat de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is.