Verdachte aangehouden na vondst dode vrouw (40) bij Maas in Venlo

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in een bosschage vlak bij de Maas. De politie gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Over de identiteit van de aangehouden verdachte doet de politie geen mededelingen. Ook is nog niet bekend wat de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is.

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Lichaam gevonden bij stadsbrug

Het levenloze lichaam van de vrouw werd zaterdag aangetroffen in een bosschage aan de Professor Gelissensingel. De plek ligt ter hoogte van de stadsbrug in Venlo. Het slachtoffer kwam zelf uit de Limburgse stad.

De politie onderzoekt nog hoe de vrouw precies om het leven is gekomen.