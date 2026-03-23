Zes verdachten opgepakt na vondst dode man in Maas

In het onderzoek naar de dood van de 40-jarige man die begin februari in de Maas werd gevonden, zijn zes verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van moord dan wel doodslag en het wegmaken van het lichaam van het slachtoffer, aldus de politie.

Het gaat om mannen van 24, 35, 35, 39 en 53 jaar en een vrouw van 54 jaar. Zij zijn allen opgepakt in Venlo. Alle verdachten zitten in beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

Het lichaam van de 40-jarige Lukasz werd op 1 februari door een passant in de rivier gevonden bij Velden. Drie dagen later concludeerde de politie dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.