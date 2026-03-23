Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zes verdachten opgepakt na vondst dode man in Maas

Crime

Vandaag, 14:26

Link gekopieerd

In het onderzoek naar de dood van de 40-jarige man die begin februari in de Maas werd gevonden, zijn zes verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van moord dan wel doodslag en het wegmaken van het lichaam van het slachtoffer, aldus de politie.

Het gaat om mannen van 24, 35, 35, 39 en 53 jaar en een vrouw van 54 jaar. Zij zijn allen opgepakt in Venlo. Alle verdachten zitten in beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

Het lichaam van de 40-jarige Lukasz werd op 1 februari door een passant in de rivier gevonden bij Velden. Drie dagen later concludeerde de politie dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.