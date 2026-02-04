Man (40) dood gevonden in Maas, politie gaat uit van misdrijf

Een 40-jarige man die zondag 1 februari dood werd gevonden in de Maas bij Velden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie woensdag weten. Eerder hield de politie nog rekening met andere scenario’s.

Het lichaam van de man werd zondagochtend rond 10.40 uur ontdekt door een voorbijganger. Dat gebeurde ter hoogte van de Maasveldweg in de Limburgse plaats.