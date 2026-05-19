Belg (22) aangehouden na dodelijke schietpartij in Vaals

In een onderzoek naar een dodelijke schietpartij in het Limburgse Vaals is een 22-jarige Belg aangehouden, meldt de politie. Bij de schietpartij, die plaatsvond in de nacht van donderdag op vrijdag, kwam een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven.

De Belg, die zondagavond is aangehouden, wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke incident.

De politie kreeg vrijdag rond 01.50 uur een melding van de schietpartij aan de Parklaan. Agenten en ambulancepersoneel troffen het slachtoffer zwaargewond aan. Ondanks inspanningen van hulpdiensten overleed de man aan zijn verwondingen.