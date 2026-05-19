Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Belg (22) aangehouden na dodelijke schietpartij in Vaals

Crime

Vandaag, 19:50

Link gekopieerd

In een onderzoek naar een dodelijke schietpartij in het Limburgse Vaals is een 22-jarige Belg aangehouden, meldt de politie. Bij de schietpartij, die plaatsvond in de nacht van donderdag op vrijdag, kwam een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven.

De Belg, die zondagavond is aangehouden, wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke incident.

De politie kreeg vrijdag rond 01.50 uur een melding van de schietpartij aan de Parklaan. Agenten en ambulancepersoneel troffen het slachtoffer zwaargewond aan. Ondanks inspanningen van hulpdiensten overleed de man aan zijn verwondingen.

Door ANP

Lees ook

Man (27) overleden na schietincident in parkje Vaals, dader nog spoorloos
Man (27) overleden na schietincident in parkje Vaals, dader nog spoorloos

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.