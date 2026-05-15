Man (27) overleden na schietincident in parkje Vaals, dader nog spoorloos

Een 27-jarige man uit de gemeente Vaals is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden na een schietincident in een parkje aan de Parklaan.

De politie kreeg rond 01.50 uur een melding van een mogelijke schietpartij en trof het slachtoffer zwaargewond aan. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden niets meer voor de man betekenen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Politie zoekt getuigen

Na het incident werd de omgeving afgezet voor onderzoek. De Forensische Opsporing en recherche zijn in de nacht direct begonnen met sporenonderzoek in en rond het parkje.

Er is nog niemand aangehouden. De politie is dringend op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Parklaan.