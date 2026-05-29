Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ontsnapte gevangene uit ziekenhuis Roermond opgepakt in Duitsland

Ontsnapte gevangene uit ziekenhuis Roermond opgepakt in Duitsland

Crime

Vandaag, 20:18

Link gekopieerd

Een gevangene die in maart wist te ontsnappen toen hij onder bewaking het ziekenhuis in Roermond bezocht, is vrijdag in Duitsland aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de afgelopen twee maanden samen met de Duitse autoriteiten intensief naar de man is gezocht.

De gedetineerde is een 43-jarige man uit Venlo, die vastzat in verband met een Limburgs drugsonderzoek. Hij ontsnapte op 20 maart, op dezelfde dag dat in Utrecht een gedetineerde ook tijdens een ziekenhuisbezoek op de vlucht sloeg. Die man werd dezelfde dag gevonden na een klopjacht.

Een omstander filmde de aanhouding in Utrecht:

Omstander filmt aanhouding voortvluchtige gevangene Utrecht
0:50

Omstander filmt aanhouding voortvluchtige gevangene Utrecht

De Venlonaar is aangehouden in Düsseldorf. Het OM laat weten dat Duitsland om overlevering van de verdachte is gevraagd.

Door ANP

Lees ook

Gevangene ontsnapt uit ziekenhuis Roermond, nog steeds niet gepakt
Gevangene ontsnapt uit ziekenhuis Roermond, nog steeds niet gepakt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.