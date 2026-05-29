Ontsnapte gevangene uit ziekenhuis Roermond opgepakt in Duitsland

Een gevangene die in maart wist te ontsnappen toen hij onder bewaking het ziekenhuis in Roermond bezocht, is vrijdag in Duitsland aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de afgelopen twee maanden samen met de Duitse autoriteiten intensief naar de man is gezocht.

De gedetineerde is een 43-jarige man uit Venlo, die vastzat in verband met een Limburgs drugsonderzoek. Hij ontsnapte op 20 maart, op dezelfde dag dat in Utrecht een gedetineerde ook tijdens een ziekenhuisbezoek op de vlucht sloeg. Die man werd dezelfde dag gevonden na een klopjacht.

Een omstander filmde de aanhouding in Utrecht:

0:50 Omstander filmt aanhouding voortvluchtige gevangene Utrecht

De Venlonaar is aangehouden in Düsseldorf. Het OM laat weten dat Duitsland om overlevering van de verdachte is gevraagd.