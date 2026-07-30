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Dieven slaan toe bij museumcafé: alle designstoelen van terras gestolen

Dieven slaan toe bij museumcafé: alle designstoelen van terras gestolen

Crime

Vandaag, 07:31

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Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag alle 88 designstoelen gestolen van het terras van museumcafé Ipanema bij het Bonnefanten in Maastricht. Dat schrijft het café op Facebook. De schade loopt volgens L1 Nieuws op tot ruim 21.000 euro.

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Op camerabeelden is volgens de bedrijfsleider te zien hoe meerdere personen rond 04.00 uur meerdere keren met stapels stoelen weglopen. De stoelen waren met ijzeren kabels vastgemaakt en het terrein wordt bewaakt door tientallen camera's. Toch hield dat de dieven niet tegen. Opvallend is dat de tafels bleven staan. Naast de stoelen namen de daders ook een afvalcontainer van het Bonnefanten mee.

Aangifte

De gestolen stoelen zijn designstoelen van het merk Fermob Luxembourg. Door de diefstal moest het terras tijdelijk worden ingericht met stoelen uit het cateringbedrijf van de eigenaar. Ipanema heeft aangifte gedaan en roept mensen die in de nacht van 27 op 28 juli iets verdachts hebben gezien op zich te melden. Het Bonnefanten reageert volgens L1 Nieuws niet zolang het politieonderzoek loopt.

Door Redactie Hart van Nederland

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