Dief gaat nat bij stelen van duizenden flessen douchegel

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie een opvallende diefstal verijdeld aan de Klompenmakerstraat in Hoogvliet. Agenten troffen daar een man aan die op heterdaad betrapt werd bij het overladen van een lading uit een container in een ander voertuig.

Volgens de politie Oude Maas, die samen met de Verkeerspolitie Rotterdam ter plaatse ging, bleken de goederen niet van de verdachte te zijn. De man is direct aangehouden wegens diefstal.

1812 flessen douchegel

Na verder onderzoek, ook met de hulp van de douane, bleek het te gaan om een opmerkelijke buit: flessen douchegel. In totaal werden er 1812 flessen aangetroffen, met een geschatte waarde van bijna 16.000 euro.

"Een bijzondere diefstal", schrijft de politie op Instagram. De verdachte is inmiddels verhoord en zal zich later moeten verantwoorden.