Lijk in kofferbak uitgebrande auto blijkt van vermiste Nederlandse man

Het lichaam dat vorige week werd gevonden in een uitgebrande auto in het Duitse Scherpenseel is geïdentificeerd. Het slachtoffer is een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die in Nederland als vermist was opgegeven.

Vorige week is al een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van de man, meldt de Limburgse politie maandagavond.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het onderzoek naar het overlijden van de man gaat onverminderd door. Daarvoor werken politie en justitie in Nederland nauw samen met de autoriteiten in Duitsland.

Kofferbak

Het lichaam van de man werd vorige week dinsdag gevonden, volgens de Aachener Zeitung in de kofferbak van de uitgebrande auto. Het voertuig stond in Scherpenseel, op enkele meters van de grens bij Landgraaf. De auto was al weggesleept en stond al enkele dagen bij een bergingsbedrijf.

