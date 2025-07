Lijk gevonden in kofferbak uitgebrande auto, 'stond al dagen bij berger'

De politie in Limburg en Duitsland doet onderzoek naar de vondst van een lichaam in een uitgebrande auto. Het voertuig werd onlangs gevonden in het Duitse Scherpenseel op enkele meters van de grens bij Landgraaf. Het is niet bekend om wie het gaat en hoe diegene om het leven is gekomen.

Volgens de Aachener Zeitung werd het lichaam dinsdag gevonden in de kofferbak van de auto. De auto was al weggesleept en stond al enkele dagen bij een bergingsbedrijf in Erkelenz. Het lichaam is volgens de krant van een man.

De Limburgse politie meldt dat ze al onderzoek deed in een actuele vermissingszaak en dat gekeken wordt of er een verband is. Ze zegt geen verdere informatie over de vermissingszaak te kunnen geven.

ANP