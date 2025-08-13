Man (22) uit Landgraaf mogelijk betrokken bij lichaam in kofferbak in Duitsland

De man die eind vorige maand werd aangehouden in Duitsland rondom het overlijden van een vermiste man in een uitgebrande auto, is overgeleverd aan Nederland. Het gaat om een 22-jarige man uit Landgraaf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden.

Op dinsdag 29 juli werd in het Duitse Scherpenseel, enkele meters van de grens met Landgraaf, een 46-jarige Nederlandse man zonder vaste woon-of verblijfplaats dood aangetroffen in een uitgebrande auto. De man was in ons land als vermist opgegeven. De 22-jarige verdachte werd kort daarop in Duitsland aangehouden.

Kofferbak

Het lichaam van de Nederlander lag in de kofferbak. De auto was al weggesleept en stond al enkele dagen bij een bergingsbedrijf.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het onderzoek naar het overlijden van de man gaat onverminderd door. Daarvoor werken politie en justitie in Nederland nauw samen met de autoriteiten in Duitsland.