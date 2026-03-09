Man (65) uit Landgraaf krijgt taakstraf na doodsbedreigingen aan politici op X

Een 65-jarige man uit Landgraaf is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes weken voor het bedreigen van en aanzetten tot geweld tegen politici. Dat deed hij via sociale media. Ook maakte hij zich schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat, meldt de rechtbank Oost-Brabant.

De man plaatste medio 2025 berichten op X waarin hij onder meer verschillende landelijke politici met de dood bedreigde. Ook beledigde hij volgens de rechtbank mensen vanwege hun ras, godsdienst en levensovertuiging en zette hij aan tot haat tegen deze groepen.

CDA-lijsttrekker Stijn Kropman (ook uit Landgraaf) werd afgelopen weekend achterna gezeten en bedreigd door een groep jongeren tijdens een avondje flyeren. Een van hen trok zelfs een mes:

1:30 CDA-lijsttrekker Landgraaf achtervolgd tijdens flyeren

Excuusbrief

"Hoewel er in het kader van de vrijheid van meningsuiting veel gezegd en geschreven mag worden, overschreed de verdachte de strafrechtelijk toelaatbare grenzen met zijn berichten op sociale media", meldt de rechtbank. "Hij joeg de slachtoffers angst aan en nam bewust het risico dat anderen aangezet zouden worden tot het gebruik van geweld tegen deze politici."

De verdachte heeft spijt betuigd en schreef onder meer een excuusbrief aan de politici.