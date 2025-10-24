Terug

Man (18) uit Leiden voor snelrechter om doodsbedreigingen aan lijsttrekkers

Rechtszaak

Vandaag, 17:17

Een 18-jarige man uit Leiden moet zich maandag voor de snelrechter verantwoorden voor het sturen van doodsbedreigingen aan twee lijsttrekkers. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Vanwege de privacy van de politici zegt het OM niet om wie het gaat.

De verdachte stuurde woensdag een privébericht aan een lijsttrekker via Instagram, waarin hij schreef dat als hij de politicus tegen zou komen, hij hem knock-out zou slaan, in een busje zou slepen, zou ophangen en open zou snijden. Na een melding bij het Team Bedreigde Politici werd de afzender geïdentificeerd en donderdag aangehouden.

Op zijn telefoon vond de politie nog een privébericht van 24 september aan een andere lijsttrekker. Daarin schreef hij dat hij de politicus dood zou maken en dat beveiliging hem niet zou helpen. De verdachte is onlangs nog veroordeeld voor geweldsfeiten. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een zware mishandeling en een openlijke geweldpleging.

Meerdere bedreigingen

Eerder deze week hield de politie een 25-jarige man uit Alphen aan den Rijn aan voor het bedreigen van politici. Hij zou onder anderen Geert Wilders hebben bedreigd.

Politici kunnen aangifte doen van bedreiging bij het Team Bedreigde Politici van de politie in Den Haag. Het OM beoordeelt de meldingen en beslist over de vervolging van verdachten. Vorig jaar werd 363 keer melding gedaan, in 235 gevallen oordeelde het OM dat het een strafbare bedreiging was. Over dit jaar zijn nog geen cijfers bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

