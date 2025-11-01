Politie deelt meer dan duizend boetes uit bij carmeetings in Horst en Maasbree

Een carmeeting in het Limburgse Horst werd vrijdagavond een duur grapje voor een grote groep autoliefhebbers. Toen de politie lucht kreeg van de carmeeting, grepen agenten snel in. Er zijn uiteindelijk meer dan duizend mensen bekeurd voor samenscholing. Niet veel later verzamelden mensen zich ook in Maasbree, daar trad de politie ook op.

Rond 22.00 uur verzamelden ruim vijfhonderd auto's voor een carmeeting op een parkeerterrein aan de Witveldweg in Horst. Er werden donuts gereden, vuurwerk afgestoken en de openbare orde werd verstoord. Meer mensen en auto's wilden zich nog toevoegen in het feestgedruis, maar dat wist de politie te voorkomen.

Het duurde tot 05.00 uur in de ochtend om alle automobilisten en bijrijders te bekeuren. Alle automobilisten konden daarna het terrein verlaten. Het overgrote deel van de auto's kwam uit Duitsland, maar er zaten ook Nederlandse auto's tussen. Eén Duitse man is aangehouden omdat hij een nepwapen bij zich had.

Overlast op camping

Een stukje verderop in Maasbree werd ook een carmeeting georganiseerd. Rond 23.00 uur verzamelden zich zo'n vierhonderd auto's in het gebied rond de Lange Heide. Ook hier was sprake van overlast: er werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde werd verstoord.

Zo'n vijftig auto's veroorzaakte daarnaast overlast op een aangrenzende camping. Eén auto reed door het hek van de camping.

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

In Maasbree waren naast Duitse en Nederlandse auto's ook Belgische en Franse voertuigen aanwezig. De politie heeft ook hier tientallen bekeuringen uitgedeeld.

Hoge prioriteit

Carmeetings zorgen al langere tijd voor overlast en geweld tegen politiemensen in de buurt. Daarom geeft de politie meer prioriteit aan deze activiteiten, meldt ze in een bericht. Samen met de gemeente heeft de politie afspraken gemaakt om sneller te handelen bij carmeetings.

Burgemeester Raymond Vlecken van de gemeente Weert is namens de gemeentes in Noord- en Midden-Limburg nauw betrokken bij de aanpak: "Deze carmeetings hebben niets met liefde voor auto’s te maken. Het zijn mensen die bewust overlast veroorzaken. Recente incidenten hebben bewezen dat het vaak grote groepen autobestuurders zijn die zich meer als raddraaier gedragen dan als autoliefhebber."