Organisatoren automeetings over 'asociale' carmeeting: 'Hierdoor krijgen wij slechte naam'

In Emmen zijn vrijdagavond zo'n 600 autoliefhebbers samengekomen voor een zogenaamde carmeeting. Burgemeester Eric van Oosterhout laat aan Dagblad van het Noorden weten dat het om een "illegale en onaangekondigde" bijeenkomst ging met veel bezoekers uit Duitsland. Patrick Veenstra, lid van Emmen On Wheels die verschillende auto-evenementen organiseert, is teleurgesteld in de carmeeting van vrijdag. "Hierdoor krijgen wij een slechte naam."

Op beelden waren honderden auto's te zien bij voetbalstadion De Oude Meerdijk. Wagens driftten rondjes op het asfalt met honderden toeschouwers en er werd vuurwerk afgestoken. Verschillende buurtbewoners lieten op sociale media weten dat ze hun woonwijk niet konden verlaten.

Veenstra laat aan Hart van Nederland weten geen goed woord over te hebben voor de situatie van vrijdagavond. "Er zit een groot verschil tussen driften op een industrieterrein waar het rustig is, dan in een woonwijk waar mensen overlast ervaren", aldus Veenstra.

'Geeft ons een slechte naam'

Zelf organiseert Emmen On Wheels ook automeetings, maar de groep houdt zich wel aan bepaalde etiquette, aldus Veenstra. "Alles is bij ons in overleg met de gemeente en als mensen zich misdragen worden er kentekens genoteerd." De manier waarop de autoliefhebbers vrijdag te werk gingen, was volgens Veenstra "asociaal". "Kennelijk treedt de politie in Duitsland harder op, waardoor ze naar Nederland komen. Als er een groep van 1000 man staat, kun je als politie weinig beginnen."

Ondanks dat Emmen on Wheels zich naar eigen zeggen aan alle regels houdt, wordt de situatie van vrijdagavond al snel gelinkt met de Nederlandse groep. "Het geeft ons een slechte naam", laat Veenstra weten. "Ik ben bang dat ook wij hier uiteindelijk problemen mee gaan krijgen. Misschien dat we nu sneller staande worden gehouden door de politie omdat onze auto's opvallen. Dat zou echt zonde zijn."