Dode man gevonden in woning Horst na urenlange politie-inzet en evacuaties

In de woning in Horst waar mogelijk de gaskraan was opengedraaid, is zaterdagavond een overleden man aangetroffen. Dat meldt de politie.

De politie kreeg rond 17.00 uur een melding van een gaslucht bij het huis aan de Hertog Arnoldlaan, waarna de brandweer en politie snel ter plaatse waren. Omdat niet duidelijk was of de bewoner thuis was, werd de woning met uiterste voorzichtigheid benaderd.

Tot 22.30 uur werd geprobeerd contact te krijgen, onder andere via politieonderhandelaars, maar zonder resultaat. Uiteindelijk betraden agenten en brandweermensen de woning en troffen zij de overleden man aan. Hoe de man precies om het leven is gekomen, wordt nog onderzocht.

Explosiegevaar

Omdat de woning vol gas zat en er ontploffingsgevaar bestond, stelde de politie een veiligheidszone van 150 meter in. Sommige mensen moesten hun huis verlaten. De Dienst Speciale Interventies (DSI) en het Quick Respons Team (QRT) van de brandweer werden ingezet om de situatie veilig te krijgen, aldus de politie.

Directe omwonenden werden opgevangen in het gemeentehuis, en wegen in de omgeving werden tijdelijk afgesloten. Pas rond middernacht konden bewoners terug naar hun huis. Omdat het gas was afgesloten, werd hen gevraagd de gaskraan dicht te draaien. Medewerkers van Enexis hebben het gas uiteindelijk weer aangesloten.