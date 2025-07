Man draait mogelijk gaskraan open in woning Horst, omgeving geëvacueerd

Een man heeft zaterdagmiddag mogelijk de gaskraan opengedraaid in zijn woning in het Limburgse Horst, meldt de politie. De woning aan de Hertog Arnoldlaan kan daardoor vol gas zitten en dat kan een explosie geven. Daarom is een veiligheidszone van 150 meter ingesteld.

Sommige buurtbewoners moeten hun huis uit: b ewoners van een aantal woningen uit de directe omgeving zijn geëvacueerd. 'Mensen die in een straal van 150 meter rond de woning wonen is geadviseerd om binnen te blijven (uit de buurt van de ramen)', schrijft de politie op X.

Het is onduidelijk of de man die de gaskraan misschien open zette zelf nog in de woning is.

ANP